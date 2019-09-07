В Тюменском районе откроются новый дом культуры и поликлиника

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-07T11:16:30+03:00

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В двух населенных пунктах Тюменского района подходят к завершению возведение важных для жителей объектов. Так, в поселке Винзили строится филиал Областной больницы №19. В здании разместятся детская и взрослая поликлиника.

В детском будут работать четыре кабинета педиатров, также разместится кабинет здорового ребенка и прививочный, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Во взрослом отделении будут кабинеты терапевтов, нескольких узких специалистов, приемная хирурга, прививочный, смотровой кабинеты, также здесь можно будет сделать УЗИ И ЭКГ.

Строительство филиала больницы завершится в январе 2020 года. Поликлиника рассчитана на 200 пациентов в сутки. Работать отделения будут в две смены. Недавно глава Тюменского района Светлана Иванова посмотрела как идут строительные работы. На встречу с ней пришли и местные пенсионеры, они рассказали, что очень ждут окончание строительства поликлиники.

Также Светлана Иванова побывала в селе Богандинское, где идет строительство культурно-досугового центра. Его строительство началось в ноябре прошлого года, а сегодня здание уже готово. Введение в эксплуатацию дома культуры запланировано на сентябрь этого года. Здание общей площадью более 300 квадратных метров оснащено всем необходимым оборудованием, есть просторный зрительный зал на 100 мест, библиотека, гримерная.

Также в ходе поездки Светлана Иванова традиционно проверила выполнение ремонтных работ дорожного полотна в деревне Пышминка, посетила лесную биржу по переработке низкосортной древесины, а также лингвистическую школу в п.Винзили. Подводя итоги поездки, глава Тюменского района отметила, что качество всех ремонтных работ на осмотренных ею объектах находится на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU