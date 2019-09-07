СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-07T07:29:02+03:00

В библиотеки тюменских школ поступили более 400 тысяч учебников. Фото с сайта pixabay.com

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Книжный фонд школьных библиотек региона пополняется каждый год. По данным департамента образования и науки Тюменской области, сегодня на одного школьника в фондах приходится более 18 учебников.

Было отмечено, что в последние два года выросло число зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений библиотек.

Так, в прошлом учебном году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тысяч ребят больше, чем годом ранее, а число посещений приблизилось к 2 миллионам! Это на 4 процента больше, чем в 2017 г. и на 13 процентов больше, чем в 2016 году.

Увлечение тюменских школьников чтением даёт результаты: ежегодно на едином государственном экзамене по русскому языку и литературе есть стобалльники, с каждым годом становится все больше ребят, набравших на итоговом испытании 80 и более баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU