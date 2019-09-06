2019-09-06T21:00:33+03:00
Общество

Тюменцы могут сделать памятные сувениры своими руками для старшего поколения

В регионе стартовала благотворительная акция «Мы Вас любим!»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут сделать памятные сувениры своими руками для старшего поколенияТюменцы могут сделать памятные сувениры своими руками для старшего поколенияФото: pixabay.com
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В Тюменской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Мы Вас любим!», которую проводит Областной геронтологический центр. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в акции по изготовлению памятных сувениров для старшего поколения могут принять участие все желающие дети и их родителей. Проект реализуется в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!», приуроченной к Международному дню пожилых людей.

В 2019 году юные жители Тюмени могу сшить своими руками универсальный футляр, верхняя часть которого представляет собой открытое сердце. Это символ любви, милосердия и добра, поэтому по сей день остаётся одной из наиболее сильных позитивных эмблем мира. Аксессуар послужит футляром для хранения очков, чехлом для телефона, ключницей или деталью стильного образа.

Памятные подарки волонтёры вручат участникам областного праздничного форума «На 55 с плюсом!», который состоится 1 октября. Изделия принимаются до 27 сентября по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, кабинет № 4, тел. (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью). Координатор проекта: Светлана Береза (51-77-05).

Отметим, что проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проектов «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Он способствует развитию активного долголетия, повышению качества и продолжительности жизни граждан старшего возраста.

Подробности можно узнать по телефону (3452) 51-77-05, отдел по связям с общественностью областного геронтологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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