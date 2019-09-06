2019-09-06T09:55:06+03:00
Общество

Тюменцы могут изготовить памятные сувениры для старшего поколения

В областном центре стартовала акция к Международному дню пожилых людей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента социального развития Тюменской областиФото пресс-службы департамента социального развития Тюменской области
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В Тюмени стартовала ежегодная благотворительная акция «Мы Вас любим!» по изготовлению памятных сувениров для старшего поколения. В ней могут принять участие все желающие дети и их родители.

Проект реализуется в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!», приуроченной к Международному дню пожилых людей, отметили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

- Для пожилых людей очень значимы внимание и забота, – отмечают организаторы проекта. – Даже самый маленький подарок, пропитанный искренностью и уважением, сделает любой день добрым и запоминающимся.

В этом году юным жителям областной столицы предлагают сшить своими руками универсальный футляр. Его верхняя часть представляет собой открытое сердце - символом любви, милосердия и добра. Яркий аксессуар может послужить футляром для хранения очков, чехлом для телефона, ключницей или деталью стильного образа.

Пошаговую инструкцию по изготовлению универсального футляра можно скачать на сайте www.togc.ru в разделе «Акции и проекты». Изделия принимаются до 27 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4. С понедельника по пятницу , с 08:00 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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