В Тюмени осудили женщину, распространявшую наркотики за биткоины

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-06T09:34:33+03:00

Ближайшие 8 лет ей суждено провести за решеткой

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В Тюмени Калининский район суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в приготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Согласно материала дела, в августе 2018 года жительница областного центра приняла предложение владельца Интернет-магазина участвовать в сбыте наркотических веществ. В преступный бизнес она вовлекла знакомую.

Наркотики приобретались через интернет, затем расфасовывались на более мелкие дозы и размещались в тайниках на территории областного центра. Выплата вознаграждения осуществлялась криптовалютой «биткоин». Полученный «гонорар» женщина переводила в рубли на счет неосведомленного о преступной деятельности отца.

- В феврале 2019 года при попытке реализовать очередную партию наркотиков жительница областного центра была задержана сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты. Позже правоохранители установили личность второй участницы преступной схемы и задержали ее, - отметили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Суд назначил подсудимой 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Расследование уголовных дел в отношении соучастницы и владельца Интернет-магазина продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU