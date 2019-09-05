Тюменские акушеры-гинекологи обменялись опытом в образовательной школе

СЕГОДНЯ 19:52 2019-09-05T19:52:34+03:00

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XXIX региональная образовательная Школа Российского общества акушеров-гинекологов прошла в Тюмени 4 и 5 сентября при содействии Департамента здравоохранения Тюменской области при непосредственном участии президента Российского общества акушеров-гинекологов, академика РАН Владимира Серова.

Приветствуя участников на открытии школы, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подчеркнула, что подобные мероприятия необходимы для профессиональной жизни врача. По её словам, желание развиваться и узнавать новое – это важное условие профессионального развития.

- Очное общение, обмен методиками и наработками – наиболее эффективные способы передачи опыта. Эта школа позволит понять, что ещё мы можем сделать, чтобы качество жизни в регионе продолжало расти, - отметила Наталья Шевчик.

Как отметила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области и главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», доктор медицинских наук, профессор Ирина Кукарская, на практике школа воплощает идеологию непрерывного медицинского образования. Это мероприятие предоставляет врачам возможность профессионального самосовершенствования и получения самой актуальной медицинской информации в своём регионе.

В рамках региональной образовательной школы специалисты обсудили здоровье матери во время беременности и после родов, врожденные пороки развития, выхаживание детей; особое внимание уделялось вопросам ведения осложнённой беременности и многое другое. Все эти вопросы врачи детально разобрали на мастер-классах, круглых столах и с помощью видеопрезентаций.

ИСТОЧНИК KP.RU