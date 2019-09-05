Более 800 миллионов рублей задолжали тюменцы за тепло

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-05T14:30:38+03:00

Плата за тепло и горячую воду вносится ежемесячно до 10 числа. Фото pixabay.com

Свыше трех тысяч исковых заявлений уже направлены в суд

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В преддверии отопительного сезона 2019-2020 годов единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» посчитала, сколько потребители должны за поставленные услуги. Общая сумма долга составляет 806 млн рублей.

Основные должники – исполнители коммунальных услуг. Это управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, а также жители города, оплачивающие за теплоснабжение напрямую. В квитанциях собственников в графе плата за центральное отопление и водоснабжение, используемое для целей ГВС, указано наименование ресурсоснабжающей организации - АО «УСТЭК».

- Убытки, которые несёт компания из-за недобросовестности части потребителей, соизмеримы с затратами на кампанию по ремонту теплосетей. Десятки километров теплотрасс в Тюмени эксплуатируются сверх нормативного срока службы и требуют замены, обеспечить которую возможно благодаря финансовым вливаниям со стороны УСТЭК, - отметили в организации.

Там добавили, что повышение надежности системы теплоснабжения города напрямую связано со своевременным поступлением платежей потребителей за тепловую энергию. В этой связи УСТЭК вынуждена нести затраты на работы с должниками. В суд уже направлены 3070 исковых заявлений на сумму 461,2 млн руб. За нарушение сроков оплаты помимо основного долга, должникам начисляются оплатят пени и судебные издержки.

В организации также назвали и самых крупных должников. Так, в «черном» списке управляющая компания «Универсал», ей требуется выплатить ресурсникам 30 млн рублей. Далее следуют управляющие компании «ЮГ», «Жилищный стандарт», «ЗАПАД», «Территория комфорта», общий долг которых приближается к 75 миллионам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU