Тюменцам станут реже отключать воду, благодаря строительству и ремонту сетей водоснабжения

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-05T13:58:19+03:00

Только за 2019 год в городе построят и реконструируют 39 километров сетей

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В 2019 году специалисты тюменского водоканала построили 18,75 и модернизировали 5,54 километров водопроводных сетей. К концу года они планируют построить еще 7,2 километра и модернизировать – 7,56. Все это организовано в рамках концессионного соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Тюмени, реализуемого тюменским водоканалом.

Как рассказали в пресс-службе компании, сегодня состоялся осмотр двух объектов, где строительные работы на стадии завершения. На улице Водопроводной подрядная организация в сжатые сроки провела замену магистрального водовода от улицы Хохрякова до улицы Ленина общей протяженностью около 500 метров. Там сейчас проводят последнее переключение на перекрестке улиц Водопроводная-Хохрякова. Запуск нового участка позволит вывести из работы ветхий водовод, на котором только за последние три года произошло шесть повреждений. На втором объекте на улице Мельзаводской завершается строительство магистрального водовода протяженностью 4,2 километра. Он заменит один из водоводов, питающих город питьевой водой с Метелевской водоочистной станции.

По словам Мугаммира Галиуллина, генерального директора компании, водовод проходит по заболоченной местности и для проведения работ по его строительству подрядной организации «Альфа строй» потребовалось выполнить отсыпку подъездных путей. За последние три года на этом водоводе было устранено семь повреждений.

- Это технически сложный объект, работы на котором ведутся с февраля этого года и завершатся в сентябре, - подчеркнул Галиуллин.

Благодаря комплексу мероприятий, который реализуется последние несколько лет, удалось снизить потери воды до 16% в 2018 году. По итогам 2019 года этот показатель снизится до 12,8%.

Стоит отметить, что планы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения формируются на основании данных автоматизированной системы учета аварийности и перспективных планов развития города Тюмени. В них попадают наиболее проблемные участки водопроводной сети, а также те, где, в связи с развитием города требуется увеличение пропускной способности сетей, для обеспечения услугами холодного водоснабжения новых районов.

ИСТОЧНИК KP.RU