В тюменском селе рекультивируют несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-05T13:04:06+03:00

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Возле тюменского села Успенское частные ассенизаторы и возчики мусора давным-давно организовали нелегальную свалку. Туда везут и жидкие, и твердые отходы. Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, муниципалитет несколько лет пытается препятствовать дальнейшему загрязнению территории, перекрывая доступ к свалке. Но пока безуспешно.

Дело в том, что к нелегальной свалке ведет две дороги. Одну из них – со стороны трассы – регулярно перекапывают и проехать по ней нельзя. Зато вторую дорогу, идущую от самого села, перекопать не получится – по ней заезжает на поля сельхозтехника. Этим и пользуются частники, занимающиеся вывозом мусора и жидких отходов.

- К сожалению, проконтролировать таких частных возчиков пока не получается, они снижают цены на свои услуги по сравнению с предприятиями ЖКХ, которые вывозят жидкие отходы в специальную точку слива, и сливают отходы на подобных свалках или даже в лесах вокруг сел и деревень Тюменского района, - пояснили в пресс-службе.

Тем не менее, свалку в Успенке планируют устранить раз и навсегда. По словам начальника районного управления ЖКХ Артема Чертова, проектная документация по определению способа рекультивации будет разработана в 2020 году, а затем будут выполнены сами работы. Денежные средства для этого уже предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU