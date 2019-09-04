Не приняли никаких мер: в тюменском детсаду ребенок сломал ногу

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-04T12:10:26+03:00

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В Тюмени рассмотрено дело по иску местной жительницы к детскому саду №141. Женщина требовала возместить моральный ущерб за травму, которую ее сын получил во время прогулки.

– В детском саду №141 в апреле 2017 года на прогулке малыш упал и повредил ногу, пожаловался на боль воспитателю, но последняя не приняла никаких мер. Вечером мама забрала сына из садика и отвезла в травматологию. Там ему диагностировали закрытый перелом основания 1 плюсневой кости левой стопы, был наложен гипс. Ребенок длительное время не мог посещать детский сад, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Там отметили, что суд частично удовлетворил требования матери и взыскал с ответчика 15 тысяч рублей. Также детский сад оплатит расходы по оплате услуг представителя в размере 13 тысяч рублей и 15 тысяч за проведенную судебную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU