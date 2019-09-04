Тюменцу грозит почти восемь лет тюрьмы за расписанные стены домов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-04T10:35:08+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который рекламировал сайты по продаже наркотиков. Для этого 19-летнему парню понадобились баллончики с краской.

– Молодой человек решил заработать денежные средства путем распространения надписей на фасадах домов с названием интернет-магазина, продававшего наркотики. Для этого он связался с пользователем программы «Телеграмм», занимающимся распространением информации о наркотических средствах и сбытом наркотических средств, и договорился о вознаграждении. Для своих целей юноша приобрел 8 баллончиков с краской, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что ночью 25 мая этого года обвиняемый сделал надписи с названием наркомагазина на одиннадцати домах, однако его работу прервали проезжавшие мимо сотрудники полиции. В настоящее время художник заключен под стражу. Ему грозит до 7,5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU