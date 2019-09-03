2019-09-03T18:55:20+03:00
Экономика

В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту

В селе Тушнолобово открылся автокемпинг «333»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроектуВ Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту
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В селе Тушнолобово Абатского района 29 августа открылся новый инвестиционный проект – автокемпинг «333». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, общая площадь объекта составила 918,2 кв.м..

Инвестиционный проект поступил на сопровождение «Инвестиционного агентства Тюменской области» в июне 2013 года. Руководителю проекта была оказана информационная, организационная и финансовая поддержка. Компания ООО «Ника» смогла реализовать поставленную цель и построить автокемпинг. На территории объекта появилась охраняемая автостоянка на 200 мест для грузового и легкового автотранспорта, кафе и гостиница.

Кафе располагается на первом этаже благоустроенного двухэтажного здания. Здесь есть обеденный и банкетный залы для посетителей на 40 посадочных мест. Для кафе оборудованы отдельные помещения для кондитерского, овощного, мясорыбного, горячего цехов и для цеха холодных закусок. Также есть моечная, комнаты для холодильников и морозильников, и комнаты под складирование и хранение продуктов.

На втором этаже расположилась гостиница с 12-ю номерами, в которых одновременно смогут разместиться 32 человека. В составе гостиницы 2 номера Люкс, 2 номера двух местных, 7 номеров трех местных, 1 номер пятиместный.

Кроме того, вместе со строительством пункта придорожного комплекса реконструировали подъезд к автокемпингу от автодороги федерального значения Р-402.

Отметим, что в ходе реализации инвестпроекта создано 21 новое рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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