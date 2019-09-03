СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-03T17:54:11+03:00

В Тюменской области создадут передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении гранта Тюменскому государственному университету для создания передовой технологии для исследований в сфере биологической безопасности. Средства будут направлены на покупку необходимого оборудования и расходных материалов Институту экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO).

Передовая лаборатория будет создана в рамках исполнения обязательств по созданию межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Это первый практический шаг региона в реализации проекта по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

С помощью современного, комплексного лабораторного оборудования, компьютерной техники, новейшей компьютеризированной измерительной аппаратуры и наукоёмких технологических установок в Тюменскую область хотят привлечь ведущих зарубежных исследователей.

По словам губернатора Александра Моора, который на прошлой неделе защитил программу НОЦ в Москве, исследования в области биологической безопасности в регионе имеют длительную историю.

- Вызовы глобального масштаба сегодня – трансформация экосистем, утрата биологического разнообразия, перенаселение планеты, распространение патогенов, устойчивых к известным антибиотикам. Решение этих и других задач в области биологической безопасности – ключевое направление работы нашего НОЦ. На него мы делаем ставку, - отметил глава региона.

Напомним, создание Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня инициировано губернаторами Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU