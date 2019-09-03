Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-03T14:11:05+03:00

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В Тюмени автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей на предмет выявления правил дорожного движения. Также их проверят на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что проверки, которые пройдут с 4 по 8 сентября, ждут и водителей общественного транспорта. Наряды полка ДПС на отдельных участках улично-дорожной сети в разное время суток проверят всех водителей в потоке транспорта.

– При планировании и разработке предупредительных мероприятий учтен анализ ДТП и мест их концентрации по тем или иным нарушениям Правил дорожного движения, – добавили в ведомстве.

ГИБДД призывает автомобилистов к ответственному участию в дорожном движении, а также к особой осторожности в местах расположения образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU