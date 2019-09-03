Пермский художник украсил тюменскую стену 15-метровым артом

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-03T15:21:55+03:00

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В Тюмени на здании по адресу: улица Северная, 9 появился стрит-арт от художника из Перми. 15-ти метровый рисунок девушки в стиле киберпанк не оставит равнодушными тюменцев.

– В рисунке есть только отголоски общего смысла, но четкого посыла нет. Он рассчитан на зрителя, который увидит, сам придумает историю, выдвинет теорию и поделится мнением с другом, в социальных сетях. Это и интересно в творчестве, – рассказал художник Вячеслав Moff. Он отмечает, что в своих творческих работах старается создавать эскизы с привязкой к будущему, задевающие технологический процесс.

В пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» сообщили, что изображение было создано в рамках фестиваля «Морфология улиц». Кстати, свою задумку воплотит и тюменский художник Владислав Тахтаулов. На Северной, 11 появится его работа «Наш Новый мир» 6 на 12 метров. Она иллюстрирует современное состояние цивилизации, находящееся на пороге ухода от реального мира, и имеет отсылки к реальным произведениям искусства – предметам эстетики.

ИСТОЧНИК KP.RU