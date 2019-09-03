В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»
С сегодняшнего дня, 3 сентября, из схем движения автобусов пассажирского транспорта общего пользования исключается остановочный пункт «улица Арктическая» (в прямом и обратном направлении). На такую меру пришлось пойти из-за проведения строительных работ автомобильной дороги.
В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что данный остановочный пункт автобусы проезжать только на время строительства дороги. Там также сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы «Тюменьгортранса» 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU