2019-09-03T16:04:46+03:00
Общество

В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»

На участке будут строить автодорогу [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени автобусы перестанут останавливаться на "улице Арктической".В Тюмени автобусы перестанут останавливаться на "улице Арктической".Фото: Ольга Крыльцова
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С сегодняшнего дня, 3 сентября, из схем движения автобусов пассажирского транспорта общего пользования исключается остановочный пункт «улица Арктическая» (в прямом и обратном направлении). На такую меру пришлось пойти из-за проведения строительных работ автомобильной дороги.

В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что данный остановочный пункт автобусы проезжать только на время строительства дороги. Там также сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы «Тюменьгортранса» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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