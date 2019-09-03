В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-03T16:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 3 сентября, из схем движения автобусов пассажирского транспорта общего пользования исключается остановочный пункт «улица Арктическая» (в прямом и обратном направлении). На такую меру пришлось пойти из-за проведения строительных работ автомобильной дороги.

В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что данный остановочный пункт автобусы проезжать только на время строительства дороги. Там также сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы «Тюменьгортранса» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU