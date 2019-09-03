Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-03T11:34:26+03:00

Тюменские притсавы выбили для северянина, попавшего в Тюмени в ДТП, деньги на ремонт авто. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

Житель Нового Уренгоя, будучи в отпуске в Тюмени, на своем «Фольксвагене» попал в дорожно-транспортное происшествие с «Ладой Приорой». Виновник аварии, передвигавшийся на отечественной машине, покрывать расходы на восстановление потерпевшего автомобиля не хотел, пока местные приставы не вступили в дело.

– В результате аварии «Тигуан» получил сильные механические повреждения. Страховая выплатила потерпевшему 400 тысяч рублей, однако этих денег не хватило на восстановление автомобиля. Согласно экспертному заключению, северянина надо было доплатить еще почти 300 тысяч рублей. В суде виновного обязали выплатить ему более 273 тысяч рублей, однако водитель «Лады» с оплатой не торопился, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудники ведомства обнаружили на одном из счетов мужчины необходимую для оплаты сумму. Таким образом, житель Нового Уренгоя получил все причитающиеся ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU