Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-03T10:45:05+03:00

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Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не могли попасть в местные аптеки. Мало того, что там не было пандусов, так еще и кнопки вызова персонала не работали.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени проверила исполнение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Оказалось, что они не могли посещать аптеки «Вита Экспресс» и «Вита», поскольку в условиях отсутствия пандуса, дублирующего лестницу, кнопки вызова персонала не работали.

– Кроме того, граждане с ограниченными возможностями здоровья не могли самостоятельно попасть в помещение Управляющей компании «Линейная», а кнопка вызова персонала перед входом вовсе отсутствовала. В отношении руководителей организаций возбуждены дела об административном правонарушении, они оштрафованы на суммы от двух до двух с половиной тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что организации уже установили кнопки вызова помощи персонала. А управляющая компания даже установила информационные таблички с текстом, дублированным шрифтом Брайля.

ИСТОЧНИК KP.RU