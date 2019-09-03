2019-09-03T10:45:05+03:00
Общество

Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова

К счастью, местные прокуроры разобрались с этой ситуацией
Вадим Бегун
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Тюменские инвалиды не могли купить лекарства из-за отсутствия пандусов в аптеках города. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Тюменские инвалиды не могли купить лекарства из-за отсутствия пандусов в аптеках города. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не могли попасть в местные аптеки. Мало того, что там не было пандусов, так еще и кнопки вызова персонала не работали.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени проверила исполнение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Оказалось, что они не могли посещать аптеки «Вита Экспресс» и «Вита», поскольку в условиях отсутствия пандуса, дублирующего лестницу, кнопки вызова персонала не работали.

– Кроме того, граждане с ограниченными возможностями здоровья не могли самостоятельно попасть в помещение Управляющей компании «Линейная», а кнопка вызова персонала перед входом вовсе отсутствовала. В отношении руководителей организаций возбуждены дела об административном правонарушении, они оштрафованы на суммы от двух до двух с половиной тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что организации уже установили кнопки вызова помощи персонала. А управляющая компания даже установила информационные таблички с текстом, дублированным шрифтом Брайля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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