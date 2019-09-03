2019-09-03T10:20:26+03:00
Общество

Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание

Мужчина проявил небрежность, будучи ответственным лицом
Вадим Бегун
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Председатель тюменского ТСЖ, из-за которого мужчину убило снежной глыбой, получил условное наказание. Фото - pixabay.com.Председатель тюменского ТСЖ, из-за которого мужчину убило снежной глыбой, получил условное наказание. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе вынесен приговор в отношении председателя ТСЖ «Сибиряк», по вине которого погиб человек от схода снега с крыши дома в поселке Боровский. 41-летний мужчина получил условное наказание.

– Он был избран председателем ТСЖ «Сибиряк», которое обслуживало шестиэтажку в поселке Боровский, более пяти лет назад. Мужчина проигнорировал многочисленные жалобы собственников о самопроизвольном сходе снега с крыши дома и не обеспечил сезонную очистку кровли крыши от наледи. В марте этого года 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу, офис которого располагался на первом этаже этого многоквартирного дома. Его убило ледяной лавиной, которая сорвалась с крыши, – рассказали в пресс-службе прокуратуре Тюменской области.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, председатель ТСЖ должен полмиллиона рублей пострадавшей стороне в счет морального вреда и 118 тысяч рублей – за материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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