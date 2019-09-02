В Тюменской области в рамках нацпроектов активно строятся школы и детские сады

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-02T20:08:40+03:00

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В регионе выполняются все поставленные задачи

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений глава региона рассказал, что к началу 2019-2020 учебного года в регионе провели подготовку 326 образовательных организаций всех тиров и видов.

- За счет всех источников консолидированного областного бюджета на подготовку учреждений к новому учебному году направлено почти 4 млрд рублей. В 2019 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» ведется строительство трех школ. Все школы, а также детские сады в регионе строятся по типовым проектам, признанным экономически эффективными Минстроем России, - отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области также рассказал, что в рамках национального проекта «Демография» в регионе строятся новые детские сады. В 2019 году соглашениями с федеральным министерством предусмотрен ввод трех новых объектов, которые включают ясельные группы для предоставления мест детям от 1,5 лет.

Так, полностью завершены работы в детском саду в микрорайоне «Ямальский-2» - там заканчивается оснащение оборудованием. На 99% завершены работы и в детском саду в тюменском микрорайоне «Тура» - осталось благоустроить территорию и закончить отделочные работы. В 15-м микрорайоне Тобольска строительная готовность детского сада составляет 70%. Закончены работы по возведению коробки здания, монтажу окон и устройству внутренних инженерных сетей. Проводится внутренняя отделка и благоустройство территории.

По словам Александра Моора, в национальном проекте есть конкретные задачи – к 2021 году обеспечить всех детей в возрасте от 1,5 лет местами в дошкольных учреждениях.

- На ближайшие три года план – построить тринадцать детских садов. Почти все они разместятся в районах активной застройки жильем, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU