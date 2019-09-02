2019-09-02T18:45:55+03:00
Общество

Тюменцы 55+ смогут бесплатно пройти диагностику и коррекцию возрастных нарушений

В регионе стартовал новый проект «Я дарю тебе на память»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы 55+ смогут бесплатно пройти диагностику и коррекцию возрастных нарушенийТюменцы 55+ смогут бесплатно пройти диагностику и коррекцию возрастных нарушенийФото: pixabay.com
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В Тюменской области стартовал новый проект «Я дарю тебе на память», который направлен на профилактику и коррекцию возрастных нарушений когнитивной сферы человека. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в центре «Красная гвоздика» уже более 10 человек прослушали обучающий теоретический курс и прошли диагностическое тестирование в рамках проекта.

Диагностика и коррекция проводится при помощи компьютерных игр, упражнений и системы онлайн-консультирования. Тренинг рекомендуется пройти гражданам от 55 лет и старше, которые хотят предотвратить возрастные проблемы, продлить срок ясного мышления, твёрдой памяти и интеллектуальных способностей. Участниками могут стать и те, кто страдает нарушением памяти или перенёс инсульт.

Основные принципы проведения тренинга:

- отсутствие медикаментов;

- использование нейропсихологических научно обоснованных методов;

- оперативное получение оценки своих когнитивных функций;

- универсальность возрастной категории.

В присутствии психолога участники тренинга смогут самостоятельно расшифровать результаты диагностики когнитивных нарушений, после чего – получить консультации психолога по профилактике нарушений в режиме онлайн-консультаций. Принять участие в проекте могут все отдыхающие в санатории, занятия бесплатные.

Отметим, что проект «Я дарю тебе на память» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект способствует развитию активного долголетия, повышению качества и продолжительности жизни граждан старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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