2019-09-02T18:33:56+03:00
Общество

В Тюменской области подвели итоги фестиваля методических идей «Дорога открытий»

Мероприятие состоялось в лагере «Олимпийская ребячка»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент социального развития Тюменской областиФото: департамент социального развития Тюменской области
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Более 250 специалистов подвели итоги лета 2019 на четырнадцатом фестивале методических идей «Дорога открытий», который прошёл в лагере «Олимпийская ребячка». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие является значимым событием для отрасли детского сада в Тюменском регионе.

Во время фестиваля участники и гости увидели спартакиаду сотрудников детских центров, игры, мастер-классы и конкурс вожатского творчества в двух номинациях. Также состоялось торжественное награждение номинантов «Персона лета» и вручение всех наград победителям фестиваля.

«Дорога открытий» проходила в течение всего лета. В заочном этапе прошли конкурсы сценариев, медиацентров, конкурс печатных сборников из опыта работы. Ключевой конкурс фестиваля – защита методических идей – состоялся 23 августа и продемонстрировал уровень «идейности» педагогов, а также выявил методические новинки сезона. Каждая такая идея – презентация уникального подхода к работе с детьми, её анализ и исследование эффективности идеи в работе. В общей сложности было представлено 18 методических идей, 7 из которых получили награды.

Сейчас организаторы детского отдыха готовятся к поездке на второй этап фестиваля в Республику Крым. С крымскими коллегами своим опытом поделятся более 140 тюменских специалистов, которые проведут обучающий курс для аниматоров и организуют культурно-досуговые программы для населения и школьников.

Отметим, что учредителями и организаторами фестиваля методических идей «Дорогой открытий» являются департамент социального развития Тюменской области, ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» и областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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