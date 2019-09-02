Ведущий российский хирург выступит в Тюмени с мастер-классом

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-02T11:29:55+03:00

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Мастер-класс от ведущего российского хирурга Петра Царькова пройдет в «Медицинском городе» Тюмени в среду, 4 сентября. В рамках его мужчина выступит с тематическим докладом.

– Приглашенные эксперты выступят с тематическими докладами перед участниками конференции. Также Петр Царьков проведет лапароскопически-ассистированную переднюю резекцию прямой кишки совместно с хирургами нашего учреждения. Все присутствующие смогут следить за ходом операции в формате интерактивной прямой трансляции, – рассказала пресс-секретарь «Медицинского города» Ирина Литвиненко.

Она добавила, что в конце мероприятия эксперты обсудят с участниками конференции сложные клинические случаи и ответят на интересующие их вопросы. Также в пресс-службе сообщили, что, кроме Петра Царькова, с докладами выступят и другим московские специалисты: заведующий отделением лучевой диагностики Университетской клинической больницы №2 Сеченовского Кирилл Пузаков и заместитель председателя Московского отделения России ского эндоскопического общества Павел Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU