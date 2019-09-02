2019-09-02T10:43:47+03:00
Общество

Тюменскую компанию оштрафовали за хранение зерна прямо в лужах

В здании, к тому же, летали птицы
Вадим Бегун
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Тюменское предприятие хранило зерно в лужах. Фото - pixabay.com.Тюменское предприятие хранило зерно в лужах. Фото - pixabay.com.
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АО «Успенское», которое уже более двадцати лет занимается разведением крупного рогатого скота, оштрафовали за ненадлежащее хранение зерна. Оно лежало на полу прямо в лужах.

В июле этого года специалисты отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля тюменского Россельхознадзора провели плановую проверку АО «Успенское». Представители ведомства были несколько обескуражены состоянием зерна, хранящимся на территории предприятия.

– По результатам проверки выявлено, что организация осуществляла хранение зерна и семенного материала в условиях, которые вовсе не обеспечивали его безопасность. Так, семенохранилища не были обеззаражены от амбарных вредителей, в складах летали птицы, а на полу рядом с зерном и семенами вообще находились лужи, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

Там добавили, что предприятие было оштрафовано, обществу выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Кстати, АО «Успенское» справилось с этим в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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