К концу недели в Тюмень снова вернется тепло

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-02T09:34:07+03:00

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К концу этой недели в Тюмени вновь будет тепло. Максимально температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Потепление ждет тюменцев уже с завтрашнего дня, 3 сентября. В этот день воздух прогреется до 14 градусов тепла. Однако насладиться погодой помешает небольшой дождь. Такая же погода будет и в среду, но станет еще на два градуса теплей. В четверг и пятницу пройдут дожди с грозами. В эти два дня немного похолодает – до +14.

Но уже в субботу и воскресенье будет вовсю светить солнце. Температура воздуха составит +17, +20 градусов выше нуля, ветер северный и западный, 2-3 метра в секунду. Давление – 761 миллиметр ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU