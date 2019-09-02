Тюменец лишился автомобиля из-за продажи контрафакта

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-02T05:40:23+03:00

Тюменец продавал контрафакт, за что лишился своего автомобиля. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени местный житель приехал к судебным приставам на своем автомобиле. Он и не думал, что домой ему придется возвращаться на другом транспорте.

Судебный пристав-исполнитель вручил требование индивидуальному предпринимателю для явки, чтобы разобраться с несколькими исполнительными производствами. Долгов по штрафам у тюменца накопилось более, чем на полмиллиона рублей.

– За мужчиной числился основной штраф в пользу регионального департамента потребительского рынка и туризма за неоднократное нарушение законодательства. Индивидуальный предприниматель в своем магазине на улице Мельзаводской продавал водку без акцизных марок, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что полицейские трижды привлекали его к административной ответственности, но мужчина выплачивал небольшие штрафы и продолжал нарушать закон. В службу судебных приставов он явился по требованию на своем автомобиле «Хендай», где на него был наложен арест в счет погашения долга. Домой тюменец вернулся уже на другом транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU