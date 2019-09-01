2019-09-01T09:55:23+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с началом нового учебного года

Своё поздравление он опубликовал на страничке в соцсети
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с началом нового учебного года. Фото: личная страничка Александра Моора в соцсетиГубернатор Александр Моор поздравил тюменцев с началом нового учебного года. Фото: личная страничка Александра Моора в соцсети
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил школьников, родителей и педагогом с началом учебного года. В своём поздравлении, которое глава региона опубликовал в социальных сетях, он отметил, что День знаний – один из самых волнительных праздников в году.

- Впереди встреча с одноклассниками и учителями, новые знания и новые победы. Глядя на свою дочь, которая сегодня идёт в 10 класс, с теплотой вспоминаю школьные годы, - написал Александр Моор.

Глава региона пожелал школьникам учиться на пятёрки и четвёрки, учителям – успехов в нелёгком труде, а родителям – терпения и оптимизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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