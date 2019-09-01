2019-09-01T10:40:31+03:00
Общество

Тюменское МЧС призывает родителей повторить с детьми правила поведения

Перед началом учебного года следует напомнить школьникам основы безопасности
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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Сотрудники регионального управления МЧС по Тюменской области призывают родителей в начале нового учебного года родителям вспомнить и проговорить со своими детьми основные правила безопасности.

А именно проговорить правила дорожного движения, маршрут в школу и из школы домой, а также правила поведения при переходе через дорогу.

Кроме того, спасатели рекомендуют удостовериться, знает ли ребенок домашний адрес и телефон наизусть, фамилию, имя и отчество родителей и их номера сотовых.

- Не лишним будет проговорить правила поведения с незнакомыми людьми и поведение при встрече с чужой собакой, - отметили в главном управлении МЧС. Там добавили, что ребенку также следует знать номера телефона экстренных вызовов.

Сотрудники ведомства также напомнили о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде школьников. Фликер можно разместить на верхней одежде школьника, на обуви, или на ранце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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