2019-08-31T09:41:14+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как создавать как можно меньше мусора

В городе пройдёт первый фестиваль экологичной жизни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам расскажут, как создавать как можно меньше мусораТюменцам расскажут, как создавать как можно меньше мусораФото: pixabay.com
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Первый фестиваль экологичной жизни «ZERO WASTE FEST TYUMEN 2019» пройдёт в Тюмени 19 октября по адресу: ул. Профсоюзная, 88. Организаторами проекта выступает добровольческое объединение «Круговорот», который презентует тюменцам экологичный стиль жизни, набирающий всё большую популярность в мире.

Приверженцы «Zero waste» («Ноль отходов») в быту стараются создавать как можно меньше мусора, а появляющийся – отправлять на повторное использование или переработку. На одной площадке соберутся талантливые мастера, известные лекторы и представители бизнеса, которые помогут разобраться во всех тонкостях «зелёного» образа жизни и получить мощный заряд вдохновения.

Тюменцы узнают, как обращаться с органическими отходами, как экологично жить молодо семье с ребёнком и где взять экомешочки и продукты без упаковки, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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