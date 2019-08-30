Главный федеральный инспектор по Тюменской области: показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполняются
Качество оказания медицинских услуг оценил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. В рамках контроля исполнения национального проекта «Здравоохранение» он побывал в детском отделении городской поликлиники №1 и посетил ФАП в деревне Есаулова.
В детском отделении городской поликлиники №1 Дмитрий Кузьменко оценил преимущество информатизации здравоохранения (ведение документации в электронном виде, дистанционную запись на приём), понаблюдал за работой участкового педиатра и узких специалистов, а также посетил процедурный кабинет. По мнению Дмитрия Борисовича, здесь приложены все усилия, чтобы сделать посещение максимально приятным для юных тюменцев. Здесь есть игровая зона, установлена мебель ярких расцветок и рисунки для полезного времяпрепровождения. Также он отметил удобную навигацию по поликлинике, чтобы у пациентов не было проблем с поиском нужного кабинета.
По словам Кузьменко, спрос на медицинские услуги в Тюменской области высокий, учитывая рост численности жителей региона.
- Наша задача – обеспечить доступность и качество медицинской помощи. Для этого внедряются новые технологии, закупается современное оборудование, - подчеркнул он.
В деревне Есаулова готовится к открытию ФАП, где оборудованы кабинеты приёма врача, процедурно-прививочный кабинет и места для ожидания приёма специалиста. Благодаря наличию интернета на ФАПе, можно проводить дистанционные консультации со специалистами в случае необходимости.
Главный федеральный инспектор по Тюменской области дал удовлетворительную оценку организации первичной медико-санитарной помощи и отметил, что все локальные трудности решаются. В целом, все показатели нацпроекта «Здравоохранения» в Тюменской области выполняются.
ИСТОЧНИК KP.RU