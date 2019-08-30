2019-08-30T17:17:12+03:00
Здоровье

Главный федеральный инспектор по Тюменской области: показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполняются

Дмитрий Кузьменко оценил качество оказания медицинских услуг
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Главный федеральный инспектор по Тюменской области: показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполняютсяГлавный федеральный инспектор по Тюменской области: показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполняются
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Качество оказания медицинских услуг оценил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. В рамках контроля исполнения национального проекта «Здравоохранение» он побывал в детском отделении городской поликлиники №1 и посетил ФАП в деревне Есаулова.

В детском отделении городской поликлиники №1 Дмитрий Кузьменко оценил преимущество информатизации здравоохранения (ведение документации в электронном виде, дистанционную запись на приём), понаблюдал за работой участкового педиатра и узких специалистов, а также посетил процедурный кабинет. По мнению Дмитрия Борисовича, здесь приложены все усилия, чтобы сделать посещение максимально приятным для юных тюменцев. Здесь есть игровая зона, установлена мебель ярких расцветок и рисунки для полезного времяпрепровождения. Также он отметил удобную навигацию по поликлинике, чтобы у пациентов не было проблем с поиском нужного кабинета.

По словам Кузьменко, спрос на медицинские услуги в Тюменской области высокий, учитывая рост численности жителей региона.

- Наша задача – обеспечить доступность и качество медицинской помощи. Для этого внедряются новые технологии, закупается современное оборудование, - подчеркнул он.

В деревне Есаулова готовится к открытию ФАП, где оборудованы кабинеты приёма врача, процедурно-прививочный кабинет и места для ожидания приёма специалиста. Благодаря наличию интернета на ФАПе, можно проводить дистанционные консультации со специалистами в случае необходимости.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области дал удовлетворительную оценку организации первичной медико-санитарной помощи и отметил, что все локальные трудности решаются. В целом, все показатели нацпроекта «Здравоохранения» в Тюменской области выполняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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