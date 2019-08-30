2019-08-30T12:20:33+03:00
Общество

Указал чужие данные: тюменец оформил на своего друга более 40 микрозаймов

Предприятие оштрафовано за надоедливость
Вадим Бегун
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Тюменец набрал 40 микрозаймов и оформил их на коллегу. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменец набрал 40 микрозаймов и оформил их на коллегу. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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В Тюмени местный житель набрал более 40 микрозаймов, оформив их на своего друга. Организация, предоставившая деньги, начала надоедать несведущего мужчину звонками.

Тюменец за непродолжительный срок взял более 40 микрозаймов с процентной ставкой до 360 процентов годовых. В договорах займа он указал персональные данные своего товарища по работе. Стоит отметить, что коллега даже не догадывался о своем причастии к данным займам. Когда мужчине выплачивать взятые деньги оказалось не по силам, микрофинансовая организация начала требовать возврат долга с его товарища.

– Молодому человеку стали поступать звонки с требованием оплатить более миллиона рублей. Убедить сотрудников предприятии в своей непричастности ему не удалось. Он вынужден был обратиться к нам за помощью. За нарушения законодательства в отношении организации был составлен административный протокол и передан для рассмотрения в суд, – рассказали в пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, добавив, что позднее в итоге суд признал действия фирмы незаконными и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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