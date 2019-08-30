В Тюмени на месяц закроют два перекрестка

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-30T08:19:29+03:00

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Два перекрестка закроют в Тюмени. Один – в сентябре, другой – чуть позже.

В связи с реконструкцией водопроводной сети будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на пересечении улиц Карла Маркса и Новой. Ее закроют на целый месяц – с 9 сентября до 9 октября. Кроме того, с 9 октября по 9 ноября движение транспорта будет прекращено и по автомобильной дороге на пересечении улиц Декабристов и Кремлевской.

– Объехать эти участки можно по улице Федерации, Волгоградской, Интернациональной и Парковая, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там попросили участников дорожного движения заранее планировать маршруты движения и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU