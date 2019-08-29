Тюменских товаропроизводителей научат производить высококачественные сыры

СЕГОДНЯ 19:27 2019-08-29T19:27:01+03:00

Обучение проводится в рамках сотрудничества между Тюменской областью и Нижней Саксонией

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На площадке Ялуторовского Центра непрерывного аграрного образования стартовал первый этап обучения тюменских фермеров, которые желают перерабатывать молоко своих коров в высококачественный сыр. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, обучение проводится в рамках сотрудничества между нашим регионом и Нижней Саксонией (Германия) в области подготовки и повышения квалификации тюменских специалистов сельского хозяйства.

Вместе с немецкими коллегами тюменцы смогут проанализировать качество тюменской продукции, спрос на молоко, вопросы маркетинга, поддержки сельского хозяйства и мелкого сельского хозяйства, а также посетить компании, участвующие в проекте. Кроме того, планируется разобрать процесс подготовки основных кормов и характеристики состава и свойства молока как сырья для производства сыра, обменяться информацией о правильном производстве молока.

Фермеры смогут разобрать общую технологию производства натуральных сычужных, мягких и рассольных сыров и принять участие в практических занятиях на площадках реальных производств.

В обучении, которое пройдёт с августа по декабрь 2019 года, примут участие 21 специалист сферы АПК региона. Помимо теории, запланирован выездной семинар на базе с/х предприятий СПК «Садовод» и ООО «Чайка» и стажировки по 7-10 дней в Германию на октябрь и декабрь 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сыр «Дамский», производства тюменской сыроварни «Siньор Джованни» получил серебряную медаль на фестивале «Сыр Пир Мир» в Истринском районе Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU