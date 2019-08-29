2019-08-29T13:25:28+03:00
Происшествия

О подделке узнавали после ДТП: тоболячка печатала «липовые» полисы ОСАГО

Предприимчивой женщине грозит до пяти лет тюремного заключения
Вадим Бегун
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Тоболячка продавала автовладельцам поддельные полисы ОСАГО. Фото - pixabay.com.Тоболячка продавала автовладельцам поддельные полисы ОСАГО. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы Тобольска. Она обвиняется в мошенничестве и подделке официального документа.

– Молодая женщина, выдавая себя за агента страховой компании, с августа 2017 года по февраль 2018-го реализовывала гражданам изготовленные ею поддельные полисы ОСАГО в виде электронного документа. О их недействительности потерпевшие узнавали от страховых компаний после совершенного дорожно-транспортного происшествия, – пояснили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

По словам прокуроров, всего от преступных действий мошенницы пострадало 19 человек. Общий размер причиненного ущерба составил более 130 тысяч рублей. Уголовное дело уже направлено в Тобольский городской суд, женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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