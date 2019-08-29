2019-08-29T11:50:10+03:00
Общество

В Тюмени набирают волонтеров для работы на нефтегазовом форуме

С лучшими кандидатами свяжутся организаторы мероприятия
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ищут волонтеров на ТНФ-2019. Фото - "Добровольческое движение. Тюменская область".В Тюмени ищут волонтеров на ТНФ-2019. Фото - "Добровольческое движение. Тюменская область".
Изменить размер текста:

В областном центре с 17 по 19 сентября состоится Тюменский нефтегазовый форум-2019. Организаторы события сейчас ищут волонтеров для работы на площадках.

Чтобы принять участие в подготовке главного форума нефтегазовой индустрии России, волонтеры должно быть больше 18 лет. На первом этапе отбора претенденты заполнят анкету, где они должны рассказать об опыте организации мероприятий, и оставят контактные данные. С лучшими кандидатами свяжутся представители форума.

– В этом году ТНФ пройдет в десятый раз. Участниками станут более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров нефтегазовой индустрии. Среди вопросов, которые обсудят участники форума, будущее газовой отрасли России, инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли и стратегии лидерства в экономике в эпоху глобальных изменений, – рассказали в пресс-службе ТИУ.

Там добавили, что в программе мероприятия, которое состоится в "Тюменском технопарке", круглые столы, научно-технологические совещания, пленарные сессии, дискуссионные площадки, стратегические сессии, бизнес-завтраки и конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Тюмени могут ездить в пригородных поездах с 50-процентной скидкой
Александр Моор поздравил участников WorldSkills Kazan 2019 из Тюменской области с успехом на чемпионате
Торговый центр «Колумб» эвакуировали в Тюмени из-за запаха гари
«Это историческая находка»: древний водопровод обнаружили в Тюмени во время дорожных работ
Улицу Минскую в Тюмени закрыли до 15 ноября
Провели ночь в аэропорту: тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за поломки самолета
Тюменец жил на деньги, вырученные от продажи краденых велосипедов
Более 600 килограммов опасных медицинских отходов нашли в контейнерах Тюмени
Бывшего руководителя Антипинского НПЗ объявили в международный розыск
Грузовая «ГАЗель» сгорела на Алебашевской в Тюмени
Открытие улицы Одесской в Тюмени снова переносится: теперь до конца сентября
Собаки будут искать бомбы в тюменских школах в преддверии Дня знаний
Тюменец обиделся на пьяного друга и угнал его мотоцикл
Дороги у тюменских школ проверят на безопасность к Дню знаний
Второй день подряд на улице Хохрякова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 29 августа в Тюмени: солнца не будет
Два проекта Тюменской области прошли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2019»
В Тюменской области детей и взрослых учат видеомонтажу с голливудскими спецэффектами
Транспортную карту для школьников и студентов можно получить через портал услуг Тюменской области
Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта
Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам
Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе
Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на Ямале
Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа
В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале