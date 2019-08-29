В Тюмени набирают волонтеров для работы на нефтегазовом форуме

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-29T11:50:10+03:00

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В областном центре с 17 по 19 сентября состоится Тюменский нефтегазовый форум-2019. Организаторы события сейчас ищут волонтеров для работы на площадках.

Чтобы принять участие в подготовке главного форума нефтегазовой индустрии России, волонтеры должно быть больше 18 лет. На первом этапе отбора претенденты заполнят анкету, где они должны рассказать об опыте организации мероприятий, и оставят контактные данные. С лучшими кандидатами свяжутся представители форума.

– В этом году ТНФ пройдет в десятый раз. Участниками станут более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров нефтегазовой индустрии. Среди вопросов, которые обсудят участники форума, будущее газовой отрасли России, инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли и стратегии лидерства в экономике в эпоху глобальных изменений, – рассказали в пресс-службе ТИУ.

Там добавили, что в программе мероприятия, которое состоится в "Тюменском технопарке", круглые столы, научно-технологические совещания, пленарные сессии, дискуссионные площадки, стратегические сессии, бизнес-завтраки и конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU