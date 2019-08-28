СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-28T20:18:43+03:00

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Получить льготную транспортную карту для школьников и студентов можно получить через портал услуг Тюменской области. В особенности перед началом учебного года, когда спрос на них увеличивается. Для этого необходимо на сайте подать заявление о предоставлении льготного проезда и, при подаче, к нему нужно прикрепить фотографию. Студенты, у которых есть индивидуальная банковская карта с фотографией, отдельную электронную карту могут не получать – нужно лишь активировать специальное транспортное приложение. Сделать это можно будет с 1 сентября 2019 года.

Помимо студентов и школьников, льготную карту могут оформить и пенсионеры. Для этого также необходимо подать заявление и прикрепить фотографию. Получить готовую карту можно будет в отделениях центра «Мои документы» не позднее, чем через 7 дней после подачи заявления.

Отметим, что за последний год через региональный портал услуг было подано более 9 тысяч заявлений о предоставлении льготной электронной транспортной карты. Работа по увеличению взаимодействий граждан с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление». Исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что за 2018 год многофункциональные центры Тюменской области посетили более 1 млн 300 тысяч человек. Государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» получили на 100 тысяч больше, чем в 2017 году. Увеличилось и количество услуг, оказываемых многофункциональными центрами, теперь их 11. Традиционно самой востребованной остается услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав.

ИСТОЧНИК KP.RU