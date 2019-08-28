Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-28T09:26:35+03:00

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В Тобольске осудят жителя Абакана, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. У 22-летнего мужчины обнаружили 300 граммов «синтетики».

– Молодой человек в конце мая этого года приехал в Тобольск. Здесь он снял квартиру, чтобы заняться в городе распространением синтетических наркотиков. Однако уже в начале июня наркоделец был задержан: он вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам и заметно нервничал. Задержанный сразу же пояснил, что имеет при себе наркотики. Опасные вещества были изъяты и на съемной квартире молодого человека, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что 22-летний житель Абакана уже заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения. Тобольские прокуроры утвердили по данному уголовному делу обвинительное заключение и направили материалы в городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU