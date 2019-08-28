2019-08-28T09:26:35+03:00
Происшествия

Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере

При задержании молодой человек заметно нервничал
Вадим Бегун
Поделиться:
Абаканцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. Фото - pixabay.com.Абаканцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тобольске осудят жителя Абакана, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. У 22-летнего мужчины обнаружили 300 граммов «синтетики».

– Молодой человек в конце мая этого года приехал в Тобольск. Здесь он снял квартиру, чтобы заняться в городе распространением синтетических наркотиков. Однако уже в начале июня наркоделец был задержан: он вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам и заметно нервничал. Задержанный сразу же пояснил, что имеет при себе наркотики. Опасные вещества были изъяты и на съемной квартире молодого человека, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что 22-летний житель Абакана уже заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения. Тобольские прокуроры утвердили по данному уголовному делу обвинительное заключение и направили материалы в городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец избил молотком 92-летнего пенсионера из-за тысячи рублей
Жуткий арт-объект появится в Тюмени на Цветном бульваре
Постоянно рвало: ишимские хирурги извлекли у пациентки камень размером с яйцо
Дети-сироты Тюменской области получили настольные игры
В Тюмени ликвидируют несанкционированные выезды с кольцевой дороги
Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени
Четыре удара ножом, тело в реку: тоболяк жестоко убил молодого парня
Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени
На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов
В Тюменской области подорожало жилье и снизился спрос на ипотеку
Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову
Погода на 28 августа в Тюмени: кажется, дождик начинается
Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области
В Тюменской области проверили качество дорожных работ в рамках нацпроекта