2019-08-27T20:57:10+03:00
Общество

Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области

В их числе - дети-инвалиды и дети с хроническими заболеваниями
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской областиБолее 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области
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Более 700 детей, в т.ч. детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями, принял за четыре летних смены реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник».

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, лагерь также посетили дети по программе софинансирования и дети, которые участвуют в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области. Все ребятишки находились в лагере вместе с родителями.

В 2019 году специалистами центра разработана увлекательная программа «Истории старого чемодана, или Путешествие туда и обратно». Её главная задача - воспитание патриотизма у детей и подростков, а также повышение уровня знаний о культурном наследии России. Ребята виртуально путешествовали по российским просторам, попутно изучая виды туризма.

Большое внимание уделили и практике. Так, например, ребята поучаствовали в играх с двигательной активностью и фотовикторинах, а также посмотрели несколько презентаций на тему программы. Итоговой творческой работой стал «Картографический атлас России».

Кроме того, участникам летних смен рассказывали о правилах пожарной безопасности и пагубном отношении на здоровье курения и употребления алкоголя. Проведены мероприятия, приуроченные к государственным, социально значимым и профессиональным праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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