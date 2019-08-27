Молодой ветеринар из Аромашевского района открыла дело благодаря программе самозанятости

СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-27T20:26:03+03:00

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Выпускница Тюменского государственного аграрного университета Северного Зауралья Анастасия Якушева, получив квалификацию «ветеринарный врач» по специальности «ветеринария», решила открыть собственное дело в родном Аромашево. Идея о собственном бизнесе пришла девушке во время декретного отпуска: Настя поняла, что квалифицированные ветеринары в районе востребованы, и обратилась в центр занятости населения Аромашевского района.

Некоторое время Анастасия проработала в Тюмени, но приняла решение вернуться домой. Здесь, в Аромашевском районе, ей помогли пройти обучение по курсу «Основы предпринимательской деятельности». Окончив учёбу, молодой ветеринар защитила свой бизнес-план, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. На эту сумму она приобрела необходимое оборудование и разместила рекламу.

Сейчас девушка в полном объёме оказывает ветеринарные услуги. В частности, она оказывает первичный приём и консультации, занимается терапевтическим обслуживанием, вакцинацией, хирургическим обслуживаним и операциями. Оказывает Настя и дополнительные услуги: вызов врача на дом, стоматологическая помощь, ультразвуковая диагностика внутренних органов и лабораторная диагностика.

В общей сложности в Тюменской области в 2019 году помощь в открытии собственного дела получили 186 граждан.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что поддержку получили жители одной и деревень Абатского района братья Поздеевы. Рано осиротевшие парни начали семейное дело и занимаются сейчас разведением крупного рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU