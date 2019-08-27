Тюменским старшеклассникам расскажут о преимуществах участия в Олимпиаде НТИ

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-27T17:56:01+03:00

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Круглый стол для школьников с 8 по 11 классы на тему «Введение в олимпиаду НТИ» состоится в пространстве «Точка кипения – Тюмень» 29 августа. Он пройдёт в рамках мероприятий, цель которых - формирование региональной политики по реализации национальной технологической инициативы и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в Тюменской области.

Участниками Олимпиады НТИ (первой в России командной инженерной олимпиады) становятся старшеклассники. Участники круглого стола узнают о перспективах, которые открываются перед конкурсантами. К примеру, победители олимпиады автоматически получают по 100 баллов за ЕГЭ по профильным предметам и могут без вступительных экзаменов поступить в ведущие вузы Россиии. Своим опытом с ребятами поделятся участники из Тюменской области и победители олимпиады НТИ прошлых лет.

В этот же день встретятся педагоги тюменских школ и центров дополнительного образования. Тема встречи - методика проведения урока НТИ для учеников с 7 по 11 классы.

Кружковое движение олимпиады НТИ организуется в Тюменской области для развития научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди школьников и студентов. Цели и задачи лежат в основе проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в регионе в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» департаментом информатизации Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» сообщала о том, что в мае юные тюменские инженеры центра робототехники выступили на итоговой защите своих проектов в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Всего к защите было представлено 18 проектов по самым разным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU