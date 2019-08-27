До освобождения оставалось немного: в Тобольске осудили пару, сбежавшую из колонии

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-27T12:20:03+03:00

К сроку беглецов прибавили еще почти по три года

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В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 26-летней женщины и 40-летнего мужчины. Они признаны виновными в побеге из места лишения свободы.

Осужденные отбывали наказание колонии-поселения № 9 в деревне Лыткина Тобольского района, там они и познакомились. Известно, что они были осуждены годом ранее: женщина за кражи и сбыт к трем годам пяти месяцам, мужчина – к трем годам за взлом квартиры, угон, повторную пьяную езду, применение насилия к представителю власти и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

– Вечером 15 июня этого года пара сбежала из колонии, при этом каждому из них осталось отбывать менее 1 года 9 месяцев лишения свободы. Их задержали через четыре дня: женщину – в грузовой машине на кольце автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе, мужчину – на автодороге Ялуторовск-Ишим, когда шел вдоль трассы, – рассказали в прокуратуре Тюменской области, добавив, что суд назначил обоим по два с половиной года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU