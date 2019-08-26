2019-08-26T15:48:43+03:00
Общество

МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций резко повышается
Вадим Бегун
Поделиться:
Шторм надвигается на Тюмень.Шторм надвигается на Тюмень.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Шторм надвигается на Тюмень. Уже этой ночью в городе ожидаются сильные дожди и грозы.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 27 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Днем они стихнут, но не прекратятся. В областном центре будет дуть северо-западный ветер, 6-11 метров в секунду, однако в отдельных районах региона его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

– В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС. Могут случиться аварии на объектах и линиях энергосистем. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве порекомендовали местным жителям во избежание получения травм порывы ветра переждать в помещении, а если непогода застала на улице, то постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября
Пьяный тюменец забил креслом и задушил свою престарелую мать
В Тюмени ребенок порвал ягодицу, упав с двухметрового гаража во время игры
Прививочная кампания от гриппа началась в Тюмени
Детскую площадку по мотивам «Конька-Горбунка» установили в Тобольске
Тюменцы избавились от похищенных велосипедов, выкинув их реку Туру
Известного застройщика, который затянул со сдачей дома, засудила тюменка
Росздравнадзор проверит федеральную больницу, где не приняли задыхающуюся тюменку
Тюменские депутаты выбрали маршруты для детского туризма в Сургуте
Полез разнимать драку: тюменец откусил палец своему дяде, не рассчитав силы
На Тюмень идут дожди и похолодание
Сила есть - ума не надо: тюменец стащил кованую лавку с территории ТРЦ
Подросток погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Губернатор Александр Моор презентует в Москве Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ
Девять человек вытащили из огня тюменские пожарные на прошедшей неделе
Мать погибшего на работе тоболяка отсудила у компании полмиллиона рублей
В Тюмени частный детектив незаконно следил за сотрудницей салона красоты
Тоболяк попался на уловки лже-продавца и лишился своих денег
В Тюмени выберут лучшего предпринимателя
Убегали от друзей: тоболяк украл выпавшие из пакета телефоны студентов
Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»