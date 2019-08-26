МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-26T15:48:43+03:00

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Шторм надвигается на Тюмень. Уже этой ночью в городе ожидаются сильные дожди и грозы.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 27 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Днем они стихнут, но не прекратятся. В областном центре будет дуть северо-западный ветер, 6-11 метров в секунду, однако в отдельных районах региона его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

– В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС. Могут случиться аварии на объектах и линиях энергосистем. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве порекомендовали местным жителям во избежание получения травм порывы ветра переждать в помещении, а если непогода застала на улице, то постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU