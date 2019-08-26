Росздравнадзор проверит федеральную больницу, где не приняли задыхающуюся тюменку

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-26T12:23:27+03:00

Росздравнадзор проверит больницу в Тюмени, которая не оказала помощь пациентке. Фото: Ольга Крыльцова

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Территориальный орган Росздравнадзора проводит проверку федеральной больницы «Водников», которая находится Тюмени. Накануне, 25 августа, там не стали обслуживать девушку с отеком Квинке: врачи уже торопились домой.

«В связи с информацией СМИ о факте отказа в оказании медицинской помощи в медицинской организации Тюменская больница ФГБУ «Западно-Сибирский медицинский центр» ФМБА России, расположенной в городе Тюмени Тюменской области, проводятся мероприятия в рамках полномочий», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области.

Напомним, вопиющий случай произошел в больнице «Водников». Вчера у местной жительницы началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие на вызов медики сделали ей укол и отвезли в больницу. Однако там в помощи отказали: у врачей заканчивалась смена.

ИСТОЧНИК KP.RU