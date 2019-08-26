Подросток погиб в страшном ДТП на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-26T10:06:53+03:00

Два человека погибли на трассе под Тюменью. Фото - pixabay.com.

К сожалению, это не единственная жертва аварии

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Накануне, 25 августа, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Автомобили «Тойота Кальдина» и «Нива» не поделили дорогу.

– По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу. В результате происшествия погибли водитель отечественного автомобиля, а также 14-летний пассажир иномарки, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что с травмами были госпитализированы водитель автомобиля «Тойоты» и еще один его пассажир, пишет городской информационный портал «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что 10 дней назад на этой же трассе в ДТП попал патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Тогда одному участнику дорожно-транспортного происшествия помогли на месте, еще четверо были доставлены в стационар ОБ№20 для проведения диагностических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU