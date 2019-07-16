2019-07-16T10:22:29+03:00
Происшествия

Автомобиль ДПС попал в серьезное ДТП на тюменской трассе

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские попали в серьезное ДТП. Фото - "АВТО Тюмень".Тюменские полицейские попали в серьезное ДТП. Фото - "АВТО Тюмень".
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Накануне, 15 июля, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП попал патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

– Автомобиль дорожно-патрульной службы, предварительно, двигался по маршруту патрулирования с включенными проблесковыми маячками. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, – рассказала пресс-секретарь ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

В региональном департаменте здравоохранения удалось узнать, что помощь оказывали бригады скорой помощи уватской больницы. Одному участнику ДТП помогли на месте, еще четверо были доставлены в стационар ОБ№20 для проведения диагностических исследований.

– У троих пациентов, один из которых гражданский, было определено тяжелое состояние в связи с сочетанной травмой – черепно-мозговая травма и переломы. Они для оказания специализированной помощи вертолетом Центра медицины катастроф были доставлены в Областную больницу №3 Тобольска, сейчас получают лечение в условиях реанимации, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, добавив, что еще один пострадавший с ушибом грудной клетки проходит лечение в Увате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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