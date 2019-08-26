2019-08-26T09:34:11+03:00
Происшествия

Девять человек вытащили из огня тюменские пожарные на прошедшей неделе

Погибших, к счастью, нет
Вадим Бегун
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Девять тюменцев спасли пожарные на прошлой неделе. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.Девять тюменцев спасли пожарные на прошлой неделе. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.
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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 52 пожара. Это на 16 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе.

В жилом секторе случилось 17 пожаров. Всего спасены девять человек. За неделю к ликвидации последствий ДТП пожарные привлекались 50 раз. Ими оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи и смыв ГСМ с проезжей части.

– Во избежание загорания имущества рекомендуем содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Напомним, что на позапрошлой неделе произошло 68 пожаров, в них были травмированы трое человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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