2019-08-25T17:55:10+03:00
Общество

В Тобольске издан двухтомник Чехова об острове Сахалине

Дневники с момента появления были интересны сибирякам
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске издан двухтомник Чехова об острове Сахалине. Фото с сайта pixabay.comВ Тобольске издан двухтомник Чехова об острове Сахалине. Фото с сайта pixabay.com
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Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» выпустил сигнальный экземпляр факсимильного издания — двухтомник А. П. Чехова «Остров Сахалин». По словам секретаря Союза писателей России Василия Дворцова, это соборный труд ученых, техников, типографов, художников и писателей, который успешно завершил президент фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов. - Чеховские дневники с момента появления были интересны сибирякам, а ныне стали элементом изучения в курсе литературного краеведения в вузах. Но довольно часто в этих текстах можно увидеть нелестные характеристики жителей Сибири, - говорит писатель.

Отметим, своеобразным примирителем жителей Томска (своих земляков) и Чехова выступает как раз Василий Дворцов. Это примирение и во времени и в пространстве распространяется на всех – от первого русского города Сибири Тюмени и до Сахалина.

«Остров Сахалин» станет доступным и в электронном виде на сайте фонда «Возрождение Тобольска», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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