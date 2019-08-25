Тюменцы рассказали, как не попасться мошенникам при аренде жилья

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-25T17:41:08+03:00

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Арендный рынок жилья в Тюмени очень подвижный. Что необходимо знать, чтобы избежать неприятных ситуаций и правильно арендовать жильё на длительный срок?

Горожане поделились советами, которые помогут уберечься от мошенников. Первое что вас должно насторожить – это фотографии несоответствующие реальности. Если на картинках в комнате элитный интерьер, а цена средняя или ниже рыночной стоимости, то это практически 100% мошенники.

- Часто попадались такие квартиры на сайтах по сдаче жилья. Я звонила по указанному номеру и меня просили сначала перевести деньги и только потом они скинут адрес. Явно же развод, – рассказала Ирина на Moi-portal.ru.

Девушка советует проверять такие квартиры на поисковых сайтах. Для этого нужно загрузить туда картинку и посмотреть сколько найдётся совпадений. Ещё одним звоночком станет платный осмотр. Если вам предлагают заплатить, то это мошенники– никто не вправе требовать за просмотр квартиры оплату, отмечают тюменцы. Бывает и такое, что квартиры не существует, а договор уже заполнен – на эту уловку попался Марат. Риелтор после подписания договора стал завышать цену, а вскоре и вовсе оказалось, что никакого дома по указанному адресу нет.

Как пояснил житель Тюмени, в этом случае нужно внимательно читать договор и обращать внимание на формулировки. Также они отметили, что излюбленной схемой у мошенников является предложение купить базу клиентов. Желающему снять квартиру предлагается доступ к онлайн-базе собственников квартир. Риелтор убеждает, что обновление базы происходит ежедневно, однако если вы оплатите к ней доступ, то увидите лишь сайт, содержащий устаревшую информацию.

Риелтор из Тюмени Михаил Волков настоятельно рекомендует не платить агентам деньги до составления договора с хозяином жилья или с доверенным лицом, но у него должна быть нотариальная доверенность, где прописано, что он имеет право сдавать эту квартиру в аренду и имеет право подписи этого договора. При его составлении обязательно прописывайте сроки аренды, дату платежа, произвести нужно здесь же и опись мебели, бытовой техники, которые находятся в квартире.

Мужчина особо подчеркнул, что ни в коем случае не нужно вестись на уговоры риелтора, что хозяин подъедет позже и что если квартира понравилась, то нужно оставить риелтору аванс, чтобы он эту квартиру уже никому не показывал.

ИСТОЧНИК KP.RU