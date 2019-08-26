Убегали от друзей: тоболяк украл выпавшие из пакета телефоны студентов

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-26T07:00:39+03:00

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В Тобольске местный житель похитил выпавшие из порвавшегося пакета сотовые телефоны студентов. Видимо, он очень хотел сделать себе подарок на день рождение, ведь событие произошло накануне праздника.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о краже двух сотовых телефонов. Заявители пояснили, что возле магазина у них произошел конфликт с приятелями. Потерпевшие стали убегать, но по пути у одного порвался пакет, в котором находились гаджеты. Вернувшись обратно, они обнаружили пропажу телефонов. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

– Выяснилось, что к краже причастен 18-летний местный житель. Злоумышленник накануне своего дня рождения также находился возле магазина и заметил, что из пакета выпало два сотовых телефона. Воспользовавшись тем, что потерпевшие не сразу обратили на это внимание, тоболяк похитил гаджеты. Задержанный пояснил, что телефоны оставил себе для личного пользования, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурант свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU