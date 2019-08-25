В Тюмени пройдет бесплатный киноквиз

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-25T15:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце августа, 27 числа, в стране отметят День российского кино. В честь этого в Студенческом центре Тюменской области для горожан устроят бесплатный киноквиз, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Желающих ждут к 19:00 и просят заранее заявить о своем участии, пройдя регистрацию. Участников помимо кинопоказа ждет небольшая викторина о российском и советском кино, актерах, а также об образе России в иностранном кино. Организатором выступит Интеллектуальное движение Тюменской области, представители движения подготовят вопросы для участников.

По словам организаторов, они решили узнать, насколько хорошо студенты знакомы с отечественным кинематографом. Как хорошо знают советские комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» или «Иван Васильевич меняет профессию», а также такие российские фильмы, как «Ночной дозор» или «Движение вверх». Принять участие могут команды от 2 до 6 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU